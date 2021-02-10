شكرا لقرائتكم خبر الانضباط تغرم رئيس الفتح وثنائي العين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس، رئيس نادي الفتح، سعد العفالق.

وألزمت اللجنة رئيس الفتح بدفع غرامة قدرها ألف ريال، وذلك بسبب امتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة، في مباراة الاتحاد بالجولة 17، وذلك حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي الوارد للجنة.

كما غرمت اللجنة لاعبي العين عيد القحطاني، ومحمد عبدالحميد، بنفس العقوبة، للسبب ذاته، وذلك في مباراة الفريق أمام نادي الاتفاق.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق أن جميع القرارات غير قابلة للاستئناف وفقا للمادة (139) من اللائحة.