الانضباط تغرم رئيس الفتح وثنائي العين

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وألزمت اللجنة رئيس الفتح بدفع غرامة قدرها ألف ريال، وذلك بسبب امتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة، في مباراة الاتحاد بالجولة 17، وذلك حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي الوارد للجنة.كما غرمت اللجنة لاعبي العين عيد القحطاني، ومحمد عبدالحميد، بنفس العقوبة، للسبب ذاته، وذلك في مباراة الفريق أمام نادي الاتفاق.
وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق أن جميع القرارات غير قابلة للاستئناف وفقا للمادة (139) من اللائحة.
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