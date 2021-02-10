الكفاءة المالية تقلص عقود الشتوية

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وجاء فريقا الرائد وضمك كأكثر الأندية بواقع 6 صفقات لكل فريق، بينما جاء فريقا أبها والعين ثانيا بواقع 3 صفقات، في حين اكتفت أندية الهلال والأهلي والقادسية والتعاون بصفقة واحدة، فيما منعت أندية النصر والاتحاد والاتفاق والوحدة والباطن من التسجيل لعدم حصولها على شهادة الكفاءة المالية.الرائد
- منصور الحربي (ظهير أيسر)
- منصور البيشي (وسط)
- جابر عيسى (وسط)
- عبدالرحمن الغامدي (مهاجم)
- التشيلي روني فرنانديز (مهاجم)
- الألماني ماركو مارين (وسط)
ضمك
- بدر منشي (وسط)
- وليد حزام (وسط)
- يزن جاري (حارس مرمى)
- الكرواتي دوماجوج أنتوليتش (وسط)
- النرويجي أمال بيليجرينو (مهاجم)
- الروماني كونستانتين بوديسكو (وسط)
العين
- حسن معاذ (ظهير أيمن)
- الغاني أبراهام فريمبونج (مدافع)
- السنغالي بادو ندياي (وسط)
- علي مجرشي (ظهير أيمن)
- خالد السميري (وسط)
- عبدالله القحطاني (وسط)
- عمر الضامن (مهاجم)
- البوسني بنيامين تتار (وسط)
- الفتح
- الجزائري هلال سوداني (مهاجم)
- البيروفي كريستيان كويفا (مهاجم)
- عبدالله الحمدان (مهاجم)
- النيجيري أوديون إيجالو (مهاجم)
- عمار النجار (وسط)
- النيجيري ليك جيمس (مهاجم)
- البارجوياني اليخاندرو روميريو (مهاجم)
- السنغالي مباي نيانج (مهاجم)
- 2 سن غالي
- 2 نيجيري
- 1 روماني
- 1 بارجواي
- 1 بيروفي
- 1 ألماني
- 1 بوسني
- 1 جزائري
- 1 كرواتي
- 1 غاني
- 1 تشيلي
- 1 نروي جي
- 1 حارس مرمى
- 4 مدافعين
- 12 لاعب وسط
- 11 مهاجما
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