الكفاءة المالية تقلص عقود الشتوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت شهادة الكفاءة المالية التي فرضتها وزارة الرياضة بظلالها على الميركاتو الشتوي للأندية السعودية، حيث قلصت الصفقات التي أبرمتها الأندية السعودية إلى 28 صفقة، بعد أن شهدت نفس الفترة بالموسم الماضي عقد 92 صفقة ما بين لاعبين محليين وأجانب. وجاء فريقا الرائد وضمك كأكثر الأندية بواقع 6 صفقات لكل فريق، بينما جاء فريقا أبها والعين ثانيا بواقع 3 صفقات، في حين اكتفت أندية الهلال والأهلي والقادسية والتعاون بصفقة واحدة، فيما منعت أندية النصر والاتحاد والاتفاق والوحدة والباطن من التسجيل لعدم حصولها على شهادة الكفاءة المالية. الرائد منصور الحربي (ظهير أيسر)

منصور البيشي (وسط)

جابر عيسى (وسط)

عبدالرحمن الغامدي (مهاجم)

التشيلي روني فرنانديز (مهاجم)

الألماني ماركو مارين (وسط) ضمك بدر منشي (وسط)

وليد حزام (وسط)

يزن جاري (حارس مرمى)

الكرواتي دوماجوج أنتوليتش (وسط)

النرويجي أمال بيليجرينو (مهاجم)

الروماني كونستانتين بوديسكو (وسط) العين حسن معاذ (ظهير أيمن)

الغاني أبراهام فريمبونج (مدافع)

السنغالي بادو ندياي (وسط) الفيصلي علي مجرشي (ظهير أيمن)

خالد السميري (وسط) أبها عبدالله القحطاني (وسط)

عمر الضامن (مهاجم)

البوسني بنيامين تتار (وسط)

الفتح

الجزائري هلال سوداني (مهاجم)

البيروفي كريستيان كويفا (مهاجم) الهلال عبدالله الحمدان (مهاجم) الشباب النيجيري أوديون إيجالو (مهاجم)

عمار النجار (وسط) القادسية النيجيري ليك جيمس (مهاجم) التعاون البارجوياني اليخاندرو روميريو (مهاجم) الأهلي السنغالي مباي نيانج (مهاجم) 15 لاعبا أجنبيا 2 سن غالي

غالي 2 نيجيري

1 روماني

1 بارجواي

1 بيروفي

1 ألماني

1 بوسني

1 جزائري

1 كرواتي

1 غاني

1 تشيلي

1 نروي جي المراكز: 1 حارس مرمى

حارس مرمى 4 مدافعين

12 لاعب وسط

11 مهاجما

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