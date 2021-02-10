لجنة ثلاثية لادارة عمل اللجنة الاولمبية العراقية

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بغداد: اعلنت اللجنة الاولمبية العراقية الاربعاء تشكيل لجنة ثلاثية تقوم بادارة عملها لمدة خمسين يوما والتحضير لاجراء انتخابات جديدة لاختيار مكتب تنفيذي جديد.

وعقدت الهيئة العامة للجنة الاولمبية اليوم اجتماعا استثنائيا شارك فيه 25 ممثلا عن الاتحادات الرياضية الاولمبية.

وذكر بيان رسمي ان "الجمعية العمومية للجنة الاولمبية عقدت اليوم الاربعاء اجتماعا استثنائيا اداره رئيس اللجنة المنتهية ولايته رعد حمودي، وراقبه عبر الفيديو حيدر فرمان ممثل اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي".

واضاف "تمت خلال الاجتماع تسمية لجنة ثلاثية تدير العمل الأولمبي وتهيئ للانتخابات المقبلة وفق اتفاق مسبق بين اللجنة الأولمبية الدولية ونظيرتها العراقية ممثلة برعد حمودي، والحكومة ممثلة بوزير الشباب والرياضة عدنان درجال".

وضمت اللجنة الثلاثية كلا من اكرم نعيم العطواني ومحمد الخاقاني وازاد قادر.

واوضحت اللجنة الاولمبية العراقية في بيانها "مدة عمل اللجنة الثلاثية تستمر خمسين يوما، تنتهي في الاول من نيسان/ابريل المقبل المقبل".

وحسب البيان "صوت 16 عضوا من اعضاء الهيئة العامة الذين حضروا الاجتماع، لصالح تشكيل اللجنة الثلاثية".

واجرت اللجنة الاولمبية العراقية انتخاباتها الاخيرة منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، باشراف ممثل اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي حسين مسلم الذي كلف بمراقبتها انذاك.

واثارت نتائج تلك الانتخابات جدلا قضائيا كبيرا، دفع باللجنة الاولمبية الدولية لتاكيد عدم اعترافها بنتائجها، بعد تلقيها اشعارا يفيد بقيام عدد من اعضاء الهيئة العامة بتقديم طعون لدى احدى المحاكم في العاصمة بغداد.