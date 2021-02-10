شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد ياسر إبراهيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل لاعبو فريق النادي الأهلي بعيد ميلاد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، عقب المران الختامي لهم قبل مباراة بالميراس البرازيلي غد الخميس، في تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية.

وشهد الاحتفال أجواء من المرح بن اللاعبين، وسعادة بالغة من جانب ياسر إبراهيم.

وقد خاض الأهلي مرانًا قويًا عصر اليوم استعدادًا لمواجهة غدًا، كما عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين على هامش المران مناقشًا فيها أهم الاستعدادات للمباراة.

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بعيد ميلاد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، خلال المران الختامي للمارد الأحمر استعداداً لمواجهة بالميراس.

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بعيد ميلاد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، خلال المران الختامي للمارد الأحمر استعداداً لمواجهة بالميراس.

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بعيد ميلاد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، خلال المران الختامي للمارد الأحمر استعداداً لمواجهة بالميراس.