شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الزمالك يعلق علي قرار رحيله عن الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمي الزمالك انه تحت امر نادي الزمالك في اي منصب وفِي اي وقت موكدا انه لا يشغل باله باي امور خارج المستطيل الأخضر وتدريب الحراس ولا يلتفت للقيل والقال بعد ما ترددت أنباء عن رحيله وهوما نفاه النادي

أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران المقام حاليا على ستاد القاهرة الدولي.

وركز عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، خلال التدريب على سرعة رد فعل الحراس، وكيفية التعامل مع التسديدات القوية من داخل وخارج منطقة الجزاء.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.