شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسافر لـ«كوت ديفوار» للمشاركة في كأس الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى السفر لكوت ديفوار غدًا الخميس، لمواجهة نظيره راسينج كلوب أبيدجان، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 التكميلي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقد أعلن رودلفو أروابارينا، المدير الفني للفريق عن قائمة اللاعبين المسافرين غدًا، وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنتوي - دودو الجباس.

بينما يغيب الحارسان أحمد الشناوي والمهدي سليمان عن قائمة بيراميدز هذه المباراة.