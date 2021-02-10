شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان معلقة رياضية لـ«إكرامي» في مباريات الأهلي: بشوف بعنيها ووجودها بيفرق «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تتحسس يديه، تمسك بها، يسيرا سويًا، ثم تكمل دورها بكل ما تملك من محبة في أن تكون معلقًا رياضي تنقل له وصفًا تفصيليلاً للمباراة، لم تحب الكرة يومًا ولا تعرف عنها شئ لكنه ومنذ ارتبطت به صارت تتابع كل شئ عن الكرة والأهلي تحديدًا كي تساعده على الاستمتاع بفرقه الذي يحب منذ الطفولة.

في مباراة الأهلي والدحيل القطري، صورتيهما كانت مدهشة، تحمل محبة وشغف، خاصة حين قفزا سويا بعدما أحرز حسين الشحات هدف الأهلي الأول والوحيد دوت الهتافات في المدرجات انتهت المباراة وعاد سريعًا إلى بيتهما لكن قصتهما تركت أسئلة تحتاج إلى الإجابة.

« وجود إيمان معي هو عنصر مهم جدا وهو الشيء الفارق لاستمتاعي بتجربة المباراة» بهذه الكلمات البسيطة شرح إكرامي أحمد كيف يتابع كفيف مباراة كرة قدم، إيمان هي زوجته والوسيط الأول له في مشاهدة المباريات بحسب ما يؤكد في مقابلة مع الحساب الرسمي لكأس العالم الذي سيقام في قطر 2022.

يقول إكرامي :«كثير من الناس تسأل كيف الشخص الكفيف يهتم بالكرة وهو لا يرى الملعب أو اللاعبين هي رياضة رائعة، ونحبها لأنه لا يمكن التوقع بالنتائج التي تحدث بها، وبسبب عشق المشجعين لها، وارتباط الناس بها وأنها أصبحت جزء من ثقافتهم وتعاملهم في حياتهم».

وأضاف إكرامي ضاحكًا: « وعلى الرغم من أنني كفيف إلا أنني أحب كرة القدم مثل أي مشجع أخر.. أنا أهلاوي بشجع الأهلي من وأنا طفل وعندي قناعة الشخص يولد أهلاويًا وبعدها يغير زي ما يحب».

يعمل إكرامي كمشرف برامج في مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، واعتاد حضور المباريات إن كان ذلك متاحًا مع زوجته وإن لم يكن ذلك متاحًا يشاهد المباراة من التلفزيون وتصف له إيمان زوجته كافة التفاصيل.

دائمًا ما تقدم ملاعب كرة القدم بعض الصور الإنسانية الرائعة بين الجماهير، أو اللاعبين مواقف عديدة كانت لها تأثير إنساني بالغ، وهي الرسالة الاسمى للرياضة وكرة القدم.