شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي لـ«علي معلول»: نسر قرطاج في انتظار عودتك سريعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجهت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة تحفيزية للتونسي على معلول الظهير الأيسر بالفريق الأحمر، عقب إصابته التي تعرض لها خلال مباراة بايرن ميونخ، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتبت صفحة الأهلي، على «فيسبوك»: «نسر قرطاج الذي عهدناه مقاتلا بروح الفانلة الحمراء.. في انتظار عودتك سريعًا لمواصلة التحليق مع كتيبة النسور وصناعة الأمجاد».

وكان معلول قد أصيب أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للاندية.