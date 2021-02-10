إعلان نتائج مزاينة الإبل بمهرجان محمد بن زايد



أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباق الهجن ومزاينة الإبل، نتائج الفائزين بأشواط الثنايا المحليات ضمن اليوم الخامس بمزاينة الإبل.

حضر إعلان النتائج محمد عبدالله بن عاضد المهيري، مدير مزاينة الإبل بالمهرجان، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج، وذلك في المنصة الرئيسية للمزاينة بمنطقة اللبسة في إمارة أم القيوين.

وأسفرت نتائج المزاينة في الشوط الأول ثنايا شرايا لأبناء القبائل - محليات، عن فوز «فزعة» لمالكها مبارك حمد محمد الحصين الطهش المنهالي بالمركز الأول، فيما جاءت بالمركز الثاني «سمحة» لمالكها سعيد محمد سالم ربيع بالنعت الراشدي، وفي المركز الثالث «الظبي» لمالكها محمد علي عبدالله نعيف العامري.

وفي الشوط الثاني ثنايا شرايا لأبناء القبائل - محليات حصلت على المركز الأول «الشاهينية» لمالكها الدودة سويد مبارك العامري، فيما جاءت بالمركز الثاني «مياسة» لمالكها راشد سعيد محمد حرمش المنصوري، وفي المركز الثالث «المعجزة» لمالكها سعيد سيف علي السعيدي.

أما في الشوط الثالث ثنايا شرايا لأبناء القبائل - محليات (المخصص لإبل أبناء القبائل من أبناء المنطقة)، فازت بالمركز الأول «مسبار الأمل» لمالكها عبدالله جمعة خميس لغويص السويدي، فيما جاءت بالمركز الثاني «الشاهينة» لمالكها مصبح مطر علي غرير الكتبي، وفي المركز الثالث «مرموقة» لمالكها حسن عبدالله سعيد بن غليطة الغفلي.

وكان خليفة عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة العلمية المتقدمة قد زار موقع مزاينة الإبل، وتجول في شبوك الإبل واطلع على إجراءات المزاينة وقد رافقه في الجولة محمد بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل بالمهرجان.