شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي إلى بوخارست والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نُقلت مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه تشيلسي الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم إلى العاصمة الرومانية بوخارست، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الأربعاء، بسبب الإجراءات المتبعة من الحكومة الإسبانية للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وأفاد «ويفا» في بيانه: تاريخ المباراة 23 فبراير وموعد إقامتها لم يتبدلا، فيما ستقام مباراة الإياب في لندن على ملعب «ستامفورد بريدج» في 17 مارس.

وأعرب الاتحاد القاري للعبة عن امتنانه للناديين للدعم المقدم من قبلهما والتعاون الوثيق، إضافة إلى الاتحاد الروماني لكرة القدم للمساعدة والموافقة على استضافة المباراة.

وكان «ويفا» أعلن نقل مباراتين أخريين في المسابقة العريقة بين لايبزيغ الألماني وضيفه ليفربول الإنجليزي وبوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه الإنجليزي الآخر مانشستر سيتي الى بودابست عاصمة المجر للأسباب ذاتها.

كما قد تم الإعلان عن الإجراءات ذاتها في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، مع نقل مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ومضيفه ريال سوسييداد الإسباني في ذهاب دور الـ32 إلى ملعب «أليانز ستاديوم» الخاص بنادي يوفنتوس الإيطالي في مدينة تورينو، وليس في سان سيباستيان بسبب منع الضيوف القادمين من إنجلترا دخول إسبانيا.

وتقام مباراة الإياب على ملعب «أولد ترافورد» في مانشستر في 25 الحالي.

ووافق «ويفا» أيضاً على نقل مباراة أرسنال الإنجليزي ومضيفه بنفيكا البرتغالي في ذهاب الدور ذاته إلى الملعب «الأولمبي» في العاصمة الإيطالية روما.

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت الثلاثاء تمديد حظر الرحلات من كل من المملكة المتحدة، البرازيل وجنوب إفريقيا بدءاً من 16 الشهر الحالي حتى 2 مارس المقبل، بهدف اتخاذ إجراءات صارمة تهدف الى وقف انتشار النسخ المتحورة من فيروس كورونا.

وهي المرة الرابعة التي تمدد فيها إسبانيا القيود المتعلقة بالقادمين من بريطانيا والتي اعتمدت للمرة الأولى في نهاية شهر ديسمبر الماضي.