شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي ناري في جدة بين الاتحاد والأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يبحث الأهلي وغريمه اتحاد جدة عن النقاط الثلاث عندما يلتقيان، الخميس، عند التاسعة و20 دقيقة على رديف ملعب الجوهرة المشعة في قمة الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الأهلي إلى استعادة مركز الوصافة الذي فقده لمصلحة الهلال بفارق الأهداف، بينما يريد الاتحاد المحافظة على المركز الرابع الذي يزاحمه عليه النصر.

وتحظى القمة الجداوية باتجاه جميع المتابعين للكرة السعودية لمتابعتها، حيث يتجدد الموعد والتاريخ والمنافسة. وكان لقاء الذهاب قد أنهاه الاتحاد لصالحه 2-0، منهياً هيمنة الأهلي التي استمرت 8 سنوات، ما يجعل اللقاء الجديد مناسبة لتسديد الفاتورة من جانب الملكي.

ويدخل الأهلي وفي رصيده 33 نقطة وضعته ثالثاً بفارق الأهداف عن الهلال الثاني، وإذا فاز فسيستعيد الوصافة ولو بصورة مؤقتة، لكن الفوز مطلب للبقاء بالقرب من المركز الأول الذي يحتله الشباب برصيد 35 نقطة، قبل أن يلتقي الأخير بالنصر، السبت، في قمة نارية.

ومما يحفز لموعد ناري أيضاً أن الغريمين عادا من فوز عريض في الجولة 17 بعدما ضرب الأهلي مرمى الوحدة بأربعة أهداف لهدفين، ومزق الاتحاد شباك مرمى الفتح 4-1.

ويمتلك الاتحاد 28 نقطة في المركز الرابع و«النمور» يدركون أن الخسارة ستُبعدهم عن هذا المركز إذا ما فاز النصر الخامس يوم السبت.

وستكون المواجهة عنواناً واضحاً لمستقبل الصربي فلادان مدرب الأهلي، والبرازيلي كاريلي، مدرب الاتحاد بعد النتائج والمستويات غير المستقرة.

وبينما يدخل الأهلي مكتمل الصفوف بقيادة السوري عمر السومة، إلى جانب الوافد الجديد ينانج مباي القادم من تورينو الإيطالي لتشكيل قوة هجومية أمام دفاع العميد الذي يقوده المصري أحمد حجازي، فإن الاتحاد يفتقد لخدمات البرازيلي برونو هنريكي المصاب بكسر إجهادي سيُبعده لفترة ليست قصيرة.

ويعول فلادان على انطلاقات متريتا وحيوية عبد الرحمن غريب لدعم السومة، يقابلهم البرازيلي رومارينهو، وروجيرو وفهد المولد، كقوة ضاربة بيد مدرب الاتحاد.

وتقام لحساب افتتاحية الجولة، مواجهة متكافئة الأركان بين الاتفاق السابع، وأبها الثامن، وكل منهما يمتلك 24 نقطة.