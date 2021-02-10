الإسماعيلي : لم نطلب التعاقد مع مروان محسن مهاجم النادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد عماد سليمان عضو اللجنة الفنية والمشرف العام على الكرة بالنادي الإسماعيلي، أن اللجنة لم تطلب التعاقد مع مروان محسن مهاجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأشار سليمان إلى أن اللجنة طلبت التعاقد مع الثنائي محمد محمود و رامي ربيعة، و الذان رحبا بشكل كبير بفكرة الانضمام للنادي الاسماعيلي إلا أن هناك عروض أخرى خارجية عطلت من إتمام الأمر.

وأتم نجم الدراويش السابق حديثه على هامش مران الفريق اليوم: “رامي ربيعة قام بالتواصل معنا في آخر يوم من الانتقالات الشتوية و طلب الانضمام للإسماعيلي، لكن الوقت لم يكن في صالحنا”.