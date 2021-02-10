بشرى سارة.. قناة الأهلي تكشف موقف علي معلول من مباراة بالميراس



الشارقة - اميمة ياسر -

فجرت قناة النادي الأهلي مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي، قبل مباراة الفريق الأحمر أمام بالميراس البرازيلي، بإعلان احتمالية لحاق التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بمواجهة الأهلي ضد بالميراس في مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع «الميدالية البرونزية» لكأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الخامسة من مساء غدًا الخميس، حيث يعاني «معلول» من الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها في الدقائق الأولى من مواجهة فريق النادي الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا في نصف نهائي مونديال الأندية، والتي انتهت بفوز البايرن بهدفين نظيفين في لقاء أقيم يوم الإثنين الماضي.

وذكرت قناة النادي الأهلي، أن هناك محاولات مكثفة من أجل تجهيز علي معلول للمباراة، إلا أن الأمر لم يحسم حتى الآن بشكل سواء بلحاق اللاعب أو غيابه.

وأكد أمير هشام، مراسل قناة الأهلي: «هناك محاولات كبيرة لتجهيز معلول لمباراة بالميراس، والجهاز الطبي يجري العديد من المحاولات وهناك عمل مستمر مع معلول لكي يتم تجهيزه للمباراة، ومن الممكن أن تنجح المحاولات ومن الممكن أن تفشل، لكن لا يمكن تأكيد غياب معلول عن المباراة حتى تلك اللحظة».

ويقوم علي معلول بتنفيذ برنامج تأهيلي من أجل التخلص من إصابته في العضلة الخلفية، ويأتي تأهيل علي معلول تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أحمد أبو عبلة، حيث يقوم معلول بتنفيذ تدريبات علاج طبيعي وبعض التمارين الخفيفة في صالة الجيم للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.