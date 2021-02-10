تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس"، أن لقاءالأهلي وبالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في بطولة كأس العالم للأندية، ستبث على قناة beIN Sports HD المفتوحة.

كما ستبث أيضًا على قناة beIN Sports HD 1، المشفرة.

ويخوض الأهلي، مواجهة قوية أمام بالميراس البرازيلي، في الخامسة مساء غدا الخميس، على "استاد المدينة التعليمية بالريان"، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا بالدوحة.

ويمكن استقبال BeiN sports HD المفتوحة على الترددات التالية:

القمر: النايل سات

التردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

القمر الصناعي: سهيل سات 26 شرق

التردد: (ميجا هرتز) 11547 أو 11566

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB–S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12379

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

ملحوظة: يجب أن يدعم الرسيفر الخاص بك خاصية HD كي تتمكن من تشغيل القناة.

وكان الأهلي قد خسر بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين الماضي، باستاد أحمد بن على فى العاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي المونديال.

وتغلب المارد الأحمر، على الدحيل القطري بهدف نظيف، سجله حسين الشحات، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات ربع نهائي المونديال.

ويأمل النادي الأهلي في تكرار إنجازه السابق، عندما حقق المركز الثالث، وحصد الميدالية البرونزية فى مونديال الأندية عام 2006 والذي أقيم باليابان، بعدما تغلب على فريق كلوب أمريكا المكسيكى، بهدفين مقابل هدف.

ويشارك الأهلي في البطولة بعد غياب 7 سنوات بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة، على حساب غريمه التقليدى الزمالك، بنتيجة 2 – 1، للمرة التاسعة بتاريخه.

ويشارك المارد الأحمر، فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه، كما يعد النادى العربي الأكثر مشاركة فى المونديال، والتى كان آخرها، فى المغرب، عام 2013.

وبدأ المارد الأحمر مشاركاته بكأس العالم للأندية فى عام 2005، ثم 2006، 2008، 2012 وأخيرا 2013.

التشكيل المتوقع للأهلي

يغيب عن الأهلي محمود كهربا وحسين الشحات، للإيقاف، وعلي معلول، ووليد سليمان ومحمود متولي ومحمد محمود للإصابة، ورامي ربيعة لأسباب فنية.

من المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للشياطين الحمر، هذه المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، بواليا، محمد شريف.