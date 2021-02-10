كيف رد أبوتركية على إيقاف كهربا والشحات بعد تسببه في حرمانهما من المشاركة في مباراة بالميراس؟

الشارقة - اميمة ياسر - بعد تسببه في حرمانهما من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية أمام بالميراس، اعتذر لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، لثنائي الفريق حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

حيث كتب عبر حسابه الرسمى عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»:«أنا آسف جدًا والبركة في باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعا». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



حرمان كهربا والشحات من اللعب للأهلي أمام بالميراس

وتسببت واقعة أبو تريكة في حرمان ثنائي فريق الأهلي الأساسي حسين الشحات وكهربا من المشاركة في مباراة بالميراس، لتزداد أوجاع المارد الأحمر في ظل تقلص فرص مشاركة علي معلول في المبارا بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.



وكان الاتحاد الدولي قد قرر حرمان ثنائي الأهلي من المشاركة بلقاء بالميراس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بسبب خرقهما للإجراءات الاحترازية، إثر اختلاطهما بـ أبو تريكة عقب نهاية مباراة بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

وتلقت بعثة الأهلي إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يؤكد فيه حرمان كلا من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي والمحدد لها غدًا الخميس.