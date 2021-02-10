بعد قرار فيفا.. كهربا والشحات يعتذران للخطيب وموسيماني.. والأهلي يعلن تفاصيل توقيع عقوبة عليهما من قبل النادي

الشارقة - اميمة ياسر - سيطرت حالة من الحزن على ثنائي الأهلي محمود كهربا وحسين الشحات ، بعد القرار الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن غيابهما عن مباراة بالميراس البرازيلي التي ستقام مساء غد، بعد اختراقهما نظام الفقاعة الطبي، ومصافحة محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق، عقب مباراة بايرن ميونخ.

تقدم محمود كهربا وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باعتذار إلى محمود الخطيب رئيس بعثة الفريق الأحمر والجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، المدير الفني للقلعة الحمراء، بعد غيابهما عن مباراة بالميراس البرازيلي. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

أبلغ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بفرض عقوبة مالية مغلظة على الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادجي، بعد استبعادهما من مواجهة بالميراس البرازيلي.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منع الثنائي من المشاركة في مباراة بالميراس، بسبب مخالفتهما الإجراءات الاحترازية المقررة من اللجنة المنظمة للمونديال.



وعلم "القاهرة 24" أن الخطيب أبلغ مدير الكرة بفرض غرامة قيمتها 250 ألف جنيه على الثنائي، مؤكدًا أن من سيخالف الإجراءات الاحترازية سيعرض لعقوبة أغلظ من عقوبة كهربا والشحات.

ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي، في الساعة الخامسة مساء غد الخميس، بالمباراة التي ستجمعهما، لتحديد المركز الثالث والرابع، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.