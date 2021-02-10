بلاغات للنائب العام واتهامات وتراشق.. الزمالك على صفيح ساخن.. والسبب "الملابس الجديدة"

الشارقة - اميمة ياسر - يعاني نادي الزمالك خلال الأيام والساعات الماضية من أزمة طاحنة بين إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية، وخالد رفعت مدير التسويق بالقلعة البيضاء، والتي وصلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي والخاص بشركة الملابس الجديدة التي سترعى الفريق الأبيض الفترة المقبلة، والتى وصلت التراشق وتبادل الاتهامات وبلاغات للنائب العام.



كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن كواليس الأزمة الحالية بين إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية، وخالد رفعت مدير التسويق بالقلعة البيضاء، والتي وصلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي والخاص بشركة الملابس الجديدة التي سترعى الفريق الأبيض الفترة المقبلة.



وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، على أن خالد رفعت، بالفعل هو مدير التسويق بالنادي، ولكن هذا لا يمنع أن يتقدم أي مسؤول غيره بعروض قد تفيد النادي أفضل من عروض خالد رفعت.

وأشار إلى أن الطائرة الخاصة التي سيسافر بها الفريق إلى السنغال لمواجهة بطل السنغال في دورى أبطال أفريقيا، يتم توفيرها للحفاظ على اللاعبين، والكل يستغل علاقاته واللجنة التي تدير النادى ستستقر على العرض الأقل من الناحية المادية، وبالتالي مصلحة النادي هي الأهم، وما يحدث ليس حكرا على أحد. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وتابع: إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية نجح في توفير شركة ملابس للنادي، لصالح الفريق الأول في كل الألعاب مجانا، وهى ماركة عالمية أسبانية ويرتديها أفضل فرق العالم، وبالتالي لا أعلم سر غضب خالد رفعت من إبراهيم عبد الله، وعليه أن يعلم أن عبد الله كل ما يهمه مصلحة النادى ولا يبحث عن استفادة مادية.

وأضاف: خالد رفعت هو الأخر نجح فى توفير أكثر من شركة عالمية، والمفاضلة بين كل الشركات ليست أزمة وللأسف خالد رفعت أخطأ بشكل كبير.

وقال المصدر" أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالزمالك، رفض عرض شركة سعودية للملابس، قام بعرضها خالد رفعت مدير التسويق والتعاقدات بالزمالك عليه خلال الساعات القليلة الماضية، وأكد له على أنها مجهولة ولم تتواجد فى مصر من قبل". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



اللجنة المؤقتة ستراعي مصلحة النادي



واختتم المصدر تصريحاته قائلا: اللجنة المؤقتة التي تدير النادي ستتخذ القرار المناسب من أجل تنفيذه، وإبراهيم عبدالله تحدث مع اللجنة بشأن ما فعله خالد رفعت، واللجنة بدورها تحدثت مع مدير التسويق ولكنه لم يتراجع عما يفعله في السوسيال ميديا عن طريق مقربين منه، خاصة أنهم اعترفوا لعضو اللجنة التنفيذية أن رفعت يعلم بكل ما يدار ضده على السوشيال ميديا.

إبراهيم عبدالله يتقدم ببلاغ رسمي ضد خالد رفعت



واستقر إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية التي تدير نادي الزمالك، على التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد خالد رفعت.

واتخذ عبد الله هذه الخطوة، بسبب الهجوم والإدعاءات الباطلة التي تنشر ضده على وسائل التواصل الاجتماعي بالباطل، والتشهير به.

ويذكر أنه من المنتظر، أن يكون اسم الزمالك هو البرند على الزي، وبالتالي لن يظهر اسم الشركة المصممة، كما يوجد اتجاه قوي لوضع لوجو الـ20 شهيدًا على التيشيرت.