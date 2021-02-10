كواليس الأزمة.. هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس بعد مصافحة أبوتريكة؟

الشارقة - اميمة ياسر - لن يشارك حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعبا الأهلي في مواجهة بالميراس بمباراة المركز الثالث من كأس العالم للأندية 2020.



بدأت الواقعة باختراق الثنائي للفقاعة الطبية عندما اختلطا بالجمهور وتصافحا مع بعضه.



تلقت بعثة الأهلي في قطر إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفيد بحرمان محمود كهربا وحسين الشحات من المشاركة أمام بالميراس.



وأخطر "فيفا" النادي الأهلي بأن كلا اللاعبين خرجا من الفقاعة وخرقا نظام البطولة الذي ينص على عدم تجاوز الاجراءات الاحترازية خاصة أنهما اختلطا بعد ذلك بزملائهم في الأهلي ولاعبي بايرن ميونيخ وهو ما يعد خطأ فادحا لا يتوقف على العزل ولكن معاقبة كلا اللاعبين أيضا.



ودخل النادي الأهلى في مفاوضات مع "فيفا" من أجل إقناعه بانتظار نتيجة المسحة وإصدار القرار بناءً عليه. حسبما نشر موقع FilGoal.com

لكن "فيفا" أوضح ان التجاوز يستوجب إجراء ضده كان سيكون أكبر من ايقاف مباراة بالميراس لكن الأهلي اعتذر عن الخطأ وشرح للفيفا طبيعة الموقف مما جعل الإيقاف يتوقف عند مباراة بالميراس فقط.

هل يستطيع الأهلي تعويض الثنائي الغائب؟

حسبما علم FilGoal.com لن يستطيع الأهلي إدخال لاعبين جدد في القائمة التي تقلصت لـ 21 لاعبا.

والسبب: قرار الاستبعاد عقابي وليس لظروف قهرية وبالتالي لا يحق لبطل إفريقيا إضافة بدلاء لهم.

وتنص قواعد الفقاعة الطبية للاحتراز من فيروس كورونا، على عدم اختلاط أي شخص من داخل الفقاعة، بأي شخص خارجها، وهي القاعدة التي يرجح أن يكون الشحات وكهربا قد كسراها.



وأظهرت صور متداولة بعد المباراة، مصافحة بين كهربا، وأسطورة الأهلي محمد أبو تريكة، وهو الأمر الذي يعد خرقا للفقاعة.



وكان الإعلامي أحمد شوبير، أعلن عن تشكيل الأهلي أمام نظيره بالميراس البرازيلي، غدا الخميس، لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بقطر، بعد خسارة الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، أمام بايرن ميونخ، بثنائية نظيفة، على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، ويأمل المارد الأحمر في تكرار إنجازه السابق عندما حقق المركز الثالث، وحصد الميدالية البرونزية في مونديال الأندية عام 2006.

تشكيل الأهلى أمام بالميراس البرازيلي حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وذكر أحمد شوبير في تصريحات إذاعية تشكيل الأهلى أمام بالميراس البرازيلي كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني، بدربانون، ياسرإبراهيم، أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة أو اليو ديانج

في الهجوم: والترا بوليا، طاهر محمد طاهر، محمد شريف



أحمد شوبير: مستحيل على معلول يلحق بلقاء الأهلى ضد بالميراس البرازيلي



وعلق أحمد شوبير على حرمان حسين الشحات ومحمود كهربا من خوض مباراة الأهلى ضد بالميراس البرازيلي قائلا: هنا في مصر الأمور المشابهة بتمشي بالحب، إنما في الفيفا مفيش الكلام الفارغ ده وكان يجب على الشحات وكهربا الالتزام الكامل بتعليمات الفيفا.



وعن إصابة على معلول قال: من المستحيل أن يلحق على معلول بالمباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها وتحتاج وقتا لاتمام الشفاء.

وأشار أحمد شوبير إلى أن الأهلي فقد النزعة الهجومية أمام بايرن ميونخ، بسبب الدفع بكهربا في مركز رأس الحربة، كان من المفترض أن يدفع بكهربا على الأطراف.