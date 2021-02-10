شوبير يعلن تشكيل الأهلي أمام بالميراس.. وحقيقة مشاركة معلول.. وخطأ موسيماني في مباراة البايرن.. وطاقم التحكيم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تشكيل الأهلي أمام نظيره بالميراس البرازيلي، غدا الخميس، لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بقطر، بعد خسارة الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، أمام بايرن ميونخ، بثنائية نظيفة، على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، ويأمل المارد الأحمر في تكرار إنجازه السابق عندما حقق المركز الثالث، وحصد الميدالية البرونزية في مونديال الأندية عام 2006.

تشكيل الأهلى أمام بالميراس البرازيلي حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وذكر أحمد شوبير في تصريحات إذاعية تشكيل الأهلى أمام بالميراس البرازيلي كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني، بدربانون، ياسرإبراهيم، أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة أو اليو ديانج

في الهجوم: والترا بوليا، طاهر محمد طاهر، محمد شريف



أحمد شوبير: مستحيل على معلول يلحق بلقاء الأهلى ضد بالميراس البرازيلي



وعلق أحمد شوبير على حرمان حسين الشحات ومحمود كهربا من خوض مباراة الأهلى ضد بالميراس البرازيلي قائلا: هنا في مصر الأمور المشابهة بتمشي بالحب، إنما في الفيفا مفيش الكلام الفارغ ده وكان يجب على الشحات وكهربا الالتزام الكامل بتعليمات الفيفا.



وعن إصابة على معلول قال: من المستحيل أن يلحق على معلول بالمباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها وتحتاج وقتا لاتمام الشفاء.

وأشار أحمد شوبير إلى أن الأهلي فقد النزعة الهجومية أمام بايرن ميونخ، بسبب الدفع بكهربا في مركز رأس الحربة، كان من المفترض أن يدفع بكهربا على الأطراف.

وفي نفس السياق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، منذ قليل، تعيين الحكم السنغالي ماجاتي نداي لإدارة مباراة النادي الأهلي ونظيره بالميراس البرازيلي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث يلعب الفريقان غدا الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث في اللقاء الختامي لهما بالبطولة لنسخة العام الحالي 2021، فيما سيكون المغربي رضوان جيد مساعد لحكم تقنية الفيديو المساعد «فار».

وتنطلق مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي عند الساعة الخامسة عصر الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وستقام المباراة الختامية للأهلي على ملعب المدينة التعليمية، وسيتم نقل المباراة من خلال قناة بي إن سبورتس المفتوحة والمشفرة، وقنوات الكأس القطرية أيضا.

وأوضح الاتحاد الدولي للعبة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ماجاتي نداي سيكون حكما للساحة، فيما يعاونه مواطناه جبريل كمارا، الحاج سامبا، وحكم رابع من جواتيمالا هو ماريو اسكوبار، وحكم تقنية الفيديو هو الكندي دريو فيشار، ويساعده رضوان جيد.

كما كشف «فيفا» عن حكم المباراة النهائية التي تجمع بين بايرن ميونيخ الألماني ونظيره تيجيرس المكسيكي في الثامنة مساء غد الخميس أيضا، وجاء طاقم التحكيم مكونا من: الأوروجوياني إستيبان أوستوجيتش، ويعاونه مواطناه نيكولاس تران، ريكاردو ترانديد، وحكم رابع هو البرازيلي إيدينا ألفيس باتيستا، وحكم الفار هو الكولومبي نيكولا جالو، ويعاونه التشيلي جوليو باسكونان، علما بأن أوستوجيتش كان قد أدار مباراة تيجريس وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي والتي انتهت 2-1 للفريق المكسيكي.