الامارات | نجم البايرن بواتينغ في ورطة.. انتحار خطيبته بعد أسبوع من انفصالهما

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم البايرن بواتينغ في ورطة.. انتحار خطيبته بعد أسبوع من انفصالهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن الشرطة الألمانية عثرت على عارضة الأزياء البولندية الشهيرة كاسيا لينهارد جثة هامدة في شقتها بمدينة ميونيخ الألمانية، وذلك بعد أسبوع فقط من انفصالها عن نجم بايرن ميونيخ الألماني، جيروم بواتينغ، الذي يشارك مع فريقه بمونديال الأندية المقام في الدوحة.

وكانت علاقة بواتينغ قد دامت مع كاسيا 15 شهرا، قبل أن ينفصل عنها بعد سلسلة من الأحداث التي وصلت إلى قسم الشرطة، بجانب حادثة تحطيم سيارته "الميني" وهو في حالة سكر قبل فترة قصيرة. وتبادلا الاتهامات بينهما طوال الأسابيع الماضية على مواقع "التواصل الاجتماعي". وقالت إحدى صديقاتها إن ذلك أثر كثيرا على نفسيتها قبل وفاتها، والذي تزامن مع عيد الميلاد السابع لابنها الصغير.

وذكرت الصحيفة أن شرطة ميونيخ تحقق في واقعة وفاة كاسيا (25 عاما)، بينما أكدت صحيفة "ديلي ميل البريطانية أنها انتحرت جراء تأثرها من الانفصال عن بواتينغ. وقد تعني القضية مشاكل قضائية بالنسبة لبواتينغ، بالنظر إلى تبادل الاتهامات بين الجانبين في الفترة الماضية، خاصة مع تهديد صريح سابق من كاسيا بالكشف عن فضائح تخص مدافع البايرن. وقال بواتينغ كذلك إن كاسيا كانت تتعمد الإساءة إلى سمعته، وأرادت تشويهها أمام عائلته ورفاقه.

وقالت "ماركا" إنه في ظل التطورات الأخيرة سيضطر بواتينغ للسفر سريعا إلى ميونيخ لمتابعة القضية، وهناك احتمال أن يتم الاستماع إليه من قبل الشرطة الالمانية في التحقيق المفتوح حاليا بخصوص ظروف وفاتها. في جانب آخر أكد نادي البايرن سفر مدافعه اليوم على إثر التطورات الأخيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news