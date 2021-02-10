الامارات | أوساكا تُحول الكابوس إلى حلم في بطولة أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن أوساكا تُحول الكابوس إلى حلم في بطولة أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلمت نعومي أوساكا بأنها ستخسر مباراتها في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، لكن في الواقع فازت بسهولة على كارولين جارسيا 6-2 و6-3 اليوم الأربعاء.

ولم تنجح جارسيا في حصد نقطة واحدة لكسر الإرسال خلال المباراة، إذ قدمت اللاعبة اليابانية المصنفة الثالثة أداء قويا شهد عشر ضربات إرسال ساحقة في أمسية هادية في ملعب رود ليفر.

وقالت أوساكا للصحفيين "قبل المباراة كنت متوترة للغاية وحلمت حلم سيء بشأنها.

"بالنسبة لي أحلامي تخبرني بما سيحدث في المستقبل. عادة ما أحلم به يتحقق في الواقع. الليلة الماضية حلمت بأنني خسرت هذه المباراة وحقا لم أشعر بالراحة بشأنها".

ويمكن أن تكون الفرنسية جارسيا، التي كانت يوما ما المصنفة الرابعة عالميا لكنها في المركز 43 حاليا، منافسة صعبة حيث تتميز بضرباتها القوية من الخط الخلفي للملعب ما ساعدها على الفوز ست مرات على أول خمسة مصنفات على العالم.

وقالت أوساكا إنها ناقشت الحلم مع فريقها المعاون ما ساعدها في التعامل مع المباراة.

وأضافت "أعتقدت فقط أنني لن أستطيع السيطرة على ما ستفعله خلال المباراة، والتحكم فيما أفعله أنا فقط. أعتقد أن ذلك كان سببا في أدائي الجيد في ضربات الإرسال، لأن نظريا ضربات الإرسال الشيء الوحيد الذي يمكن التحكم فيه في التنس".

وستلتقي أوساكا بطلة أمريكا المفتوحة، التي خسرت آخر مرة في إحدى البطولات الأربع الكبرى أمام كوكو جوف في الدور الثالث في ملبورن بارك العام الماضي، مع التونسية أنس جابر في الدور المقبل.

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