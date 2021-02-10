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الامارات | راتب لاعب في الدوري السعودي.. 6 آلاف ريال في الساعة

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شكرا لقرائتكم خبر عن راتب لاعب في الدوري السعودي.. 6 آلاف ريال في الساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الصحف ومنها "الوطن" و"عكاظ" بأن نادي النصر أكمل اتفاقه مع البرازيلي أليكسس تيكسيرا ليحل في تشكيلة "العالمي" بدلاً من الكوري الجنوبي كيم جون سو الذي يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

من جهته، ذكر موقع "سعودي" أن الإعلان عن الصفقة، رسمياً، سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيحصل تسكسيرا (31 عامًا) على 27 مليون يورو في موسمين ونصف، ما يعني أنه سيتقاضى الراتب الأغلى في تاريخ كرة القدم السعودية

وكان الهلال -الغريم التقليدي للنصر- قد أبدى اهتماماً بالتعاقد مع تيكسيرا في الفترة الماضية لكن النصر دخل على خط المفاوضات وخطف الصفقة.

راتب أليكسس تيكسيرا:

- في السنة: 49 مليون ريال سعودي.

- في الشهر: 4 ملايين ريال سعودي.

- في الأسبوع: مليون ريال سعودي.

- في اليوم: 143 ألف ريال سعودي.

- في الساعة: 6 آلاف ريال سعودي.

- في الدقيقة: 100 ريال سعودي.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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