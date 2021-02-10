الامارات | رد أهلاوي صاعق على تصريح.. "الزمالك كان يمكنه الفوز على بايرن ميونيخ"

شكرا لقرائتكم خبر عن رد أهلاوي صاعق على تصريح.. "الزمالك كان يمكنه الفوز على بايرن ميونيخ" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مدافع الزمالك والمنتخب المصري السابق بشير التابعي الجدل في الشارع المصري بعدما قلل من شأن الغريم التقليدي الأهلي "بطل إفريقيا" المشارك في بطولة العالم للأندية بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين.

وقال التابعي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية عن قناة "إم بي سي مصر": "لو كان الزمالك واجه بايرن ميونيخ كما فعل الأهلي لكان الأبيض حقق الفوز"، موضحاً: "لاعبو الزمالك لديهم فنيات قوية ووجهة نظري أن الزمالك كان يمكنه الفوز، وهذا ليس كلام استعراضي".

وأضاف: "مباراة بالميراس البرازيلي المقبلة أصعب من مباراة بايرن ميونيخ.. أخاف أن يخسر الأهلي بفارق أهداف كبير".

ورد لاعب الأهلي الأسبق شريف عبد الفضيل على التابعي، قائلاً: "وكيف خسر الزمالك من المحلة؟ لماذا نفترض أن يواجه الزمالك بايرن ميونيخ! عندما يذهب الأبيض إلى كأس العالم للأندية أولًا سنتحدث". وأضاف: "إذا كان الزمالك واجه بايرن ميونيخ لكان خسر بفارق خمس أو ستة أهداف".

ويواجه الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي لتحديد المركز الثالث في مونديال الأندية غداً الخميس (الساعة19:00 بتوقيت الإمارات).

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