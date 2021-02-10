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الامارات | تعرف إلى توقيت وأماكن المباريات التي تقرر نقلها في دوري الأبطال والدوري الأوروبي

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت قيود السفر المفروضة في بعض الدول في ظل جائحة في نقل عدد من مباريات والدوري الأوروبي لكرة القدم، وفيما يلي قائمة هذه المباريات وأماكن استضافتها بعد أن تقرر نقلها:

دوري أبطال أوروبا
لايبزج الألماني أمام الإنجليزي - 16 فبراير - ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

أتلتيكو مدريد الإسباني أمام الإنجليزي - 23 فبراير - الملعب الوطني في بوخارست.

بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي - 24 فبراير - ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

الدوري الأوروبي
مولده النرويجي أمام هوفنهايم الألماني - 18 فبراير - ملعب لا سيراميكا في فياريال.

ريال سوسييداد الإسباني أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي - 18 فبراير - ملعب نادي يوفنتوس في تورينو.

بنفيكا البرتغالي أمام أرسنال الإنجليزي - 18 فبراير - ملعب الاستاد الأولمبي في روما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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