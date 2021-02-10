الامارات | تعرف إلى توقيت وأماكن المباريات التي تقرر نقلها في دوري الأبطال والدوري الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى توقيت وأماكن المباريات التي تقرر نقلها في دوري الأبطال والدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت قيود السفر المفروضة في بعض الدول في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد في نقل عدد من مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لكرة القدم، وفيما يلي قائمة هذه المباريات وأماكن استضافتها بعد أن تقرر نقلها:

دوري أبطال أوروبا

لايبزج الألماني أمام ليفربول الإنجليزي - 16 فبراير - ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

أتلتيكو مدريد الإسباني أمام تشيلسي الإنجليزي - 23 فبراير - الملعب الوطني في بوخارست.

بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي - 24 فبراير - ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

الدوري الأوروبي

مولده النرويجي أمام هوفنهايم الألماني - 18 فبراير - ملعب لا سيراميكا في فياريال.

ريال سوسييداد الإسباني أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي - 18 فبراير - ملعب نادي يوفنتوس في تورينو.

بنفيكا البرتغالي أمام أرسنال الإنجليزي - 18 فبراير - ملعب الاستاد الأولمبي في روما.

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