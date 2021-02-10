الامارات | أخيراً.. راموس يبلغ ريال مدريد قراره النهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن أخيراً.. راموس يبلغ ريال مدريد قراره النهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ قائد ريال مدريد سيرجيو راموس (34 عاماً) إدارة النادي الملكي رفضه تجديد عقده وشروعه في الانتقال إلى نادٍ آخر خلال الموسم المقبل، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن النمساوي ديفيد ألابا مدافع بايرن ميونيخ سيكون الخيار الأول لريال مدريد لتعويض راموس الذي لن يقدم النادي تنازلات مالية لتمديد عقده، على الرغم من أنه أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة "الميرينغي" منذ عام 2005.

وكانت إدارة ريال مدريد التي ترفض تمديد عقد أي لاعب تجاوز سن الـ30 لمدة أكثر من موسم واحد، قد عرضت تمديد عقد راموس لموسم جديد براتب أقل من الذي يتقاضاه بنسبة 10%، لكن اللاعب طالب بتجديد عقده لموسمين مع عدم المساس بعقده السابق من الناحية المالية.

ويمتلك راموس حالياً عرضين، الأول من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يخطط للجمع بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتباراً من الموسم المقبل، والثاني من مانشستر يونايتد الإنجليزي المهتم بضم النجم الكبير.

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