شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل مانشستر سيتي ضيفًا على سوانزي سيتي في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام السابعة والنصف مساءًا.

وكشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمناشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة سوانزي سيتي

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: ستيفين

خط الدفاع: كايل ووكر - إيريك جارسيا - إيمريك لابورت - بنجامين ميندي

خط الوسط: هيرنالديز - إلكاي جوندوجان - برناندو سيلفا

خط الهجوم: فيرناندو توريس - رحيم ستيرلنج - جابريال خيسوس