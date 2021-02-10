شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يسلط الضوء على ستاد المدينة التعليمية الذي يستضيف مواجهة الأهلي وبالميراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتجهت أنظار مشجعي كرة القدم من كافة أنحاء العالم إلى الدوحة مع انطلاق كأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠٢٠™ في فرصة فريدة أتاحت لعشاق كرة القدم التعرّف عن قرب على اثنين من استادات كأس العالم قطر 22.

فقد شهد استاد المدينة التعليمية، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجّع، مباراتين جمعت الأولى مساء الخميس الماضي بين نادي الدحيل، حامل لقب دوري نجوم قطر وممثل الدولة المستضيفة، والنادي الأهلي المصري، بطل أفريقيا، والذي تمكّن من حصد بطاقة الصعود إلى نصف نهائي البطولة.

واستضاف استاد المدينة التعليمية مساء الأحد الماضي مواجهة قوية بين بالميراس البرازيلي وتيجريس أونال المكسيكي الذي نجح في تسجيل أولى مفاجآت البطولة ليحجز مقعده في النهائي ويُصبح أول ممثل من Concacaf يصل إلى المباراة النهائية في تاريخ كأس العالم للأندية FIFA.

وسيشهد الاستاد منافسات اليوم الختامي للبطولة الخميس المقبل، حيث يستضيف مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث بين بالميراس والأهلي المصري ، تليها المباراة النهائية وتتويج الفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية FIFA ٢٠٢٠، في مواجهة مرتقبة بين بايرن ميونخ وتيجريس.

وتشكّل استضافة المباريات في استاد المدينة التعليمية فرصة هامة لاطلاع العالم على أحد الاستادات الثمانية المبهرة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ على طريق الاستعداد لاستضافة الحدث الرياضي الأبرز في العالم بعد أقل من عامين.