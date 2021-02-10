شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد أساسي مع جالاتا سراي في ربع نهائي كأس تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي اليوم الأربعاء جالاتا سراي مع نظيره ألانيا سبور، ضمن منافسات ربع نهائي كأس تركيا.

وقد دفع فاتح تريم، المدير الفني لجالاتا سراي، بمصطفى محمد في التشكيل الأساسي للفريق، ويهدف النادي لاستعادة اللقب الذي حققه اخر مرة عام 2019.

وكان مصطفى محمد قد انضم إلى صفوف النادي التركي قادمًا من القلعة البيضاء على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف، وخاض مع فريقه الجديد مباراتين سجل فيهما هدفين في شباك إسطنبول باشاك شهير وفناربخشة.