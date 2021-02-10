شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. المارد الأحمر يتحدى «بالميراس» البرازيلى فى صراع «برونزية» المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتوجه أنظار عشاق النادى الأهلى صوب استاد «المدينة التعليمية» لمتابعة المباراة الصعبة أمام بالميراس البرازيلى، فى الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، فى مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية، المقام حاليا فى قطر.

ويرتدى الأهلى خلال اللقاء القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدى حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملا، فى حين يرتدى بالميراس البرازيلى القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وحارس مرماه اللون الأصفر كاملا، وفى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة دون الاحتكام إلى وقت إضافى، على أن يتم تسليم ميداليات المركز الثالث بعد نهاية المباراة النهائية فى البطولة. وفقد الفريقان فرصة المنافسة على الجائزة الكبرى فى هذه النسخة، حيث فشلا فى بلوغ المباراة النهائية للبطولة، والتى تقام عقب تلك المواجهة وعلى نفس الاستاد «المدينة التعليمية»، أحد الملاعب المضيفة لمونديال 2022 فى قطر.

وخسر بالميراس 0 / 1 أمام تيجريس أونال، المكسيكى، فى المربع الذهبى للبطولة، ثم سقط الأهلى بثنائية نظيفة أمام بايرن ميونيخ الألمانى، فى المباراة الأخرى بالمربع الذهبى للبطولة التى تختتم فعالياتها اليوم.

ولم يعد أمام كل من الأهلى وبالميراس سوى الفوز فى مباراة اليوم للخروج من هذه النسخة بأفضل نتيجة ممكنة من خلال الفوز ببرونزية هذه النسخة، ويخوض الأهلى مباراة تحديد المركز الثالث فى مونديال الأندية للمرة الثالثة من بين ست مشاركات فى المونديال، وسبق للفريق الفوز بالمركز الثالث فى 2006 على حساب كلوب أمريكا المكسيكى ليكون أفضل إنجاز للمارد الأحمر فى تاريخ مشاركاته بالبطولة، وسيكون الأهلى على تحد مع التاريخ، حيث لم يسبق لفريق الفوز بالمركز الثالث فى مونديال الأندية مرتين باستثناء مونتيرى المكسيكى، الذى فاز بالبرونزية فى نسختى 2012 و2019.

ويضاعف من صعوبة المباراة على الأهلى أن الفريق سيفتقد اثنين من أبرز عناصره، وهما محمود عبد المنعم (كهربا)، مهاجم الفريق، وحسين الشحات، لاعب خط الوسط، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والقواعد المتبعة فى إطار الفقاعة المفروضة على لاعبى الفرق المشاركة فى البطولة، من أجل التصدى لفيروس «كورونا» المستجد، كما قد يفتقد الفريق لجهود لاعب آخر ربما يكون أكثر تأثيرا فى أداء الفريق، وهو التونسى على معلول، بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة بايرن ميونيخ فى المربع الذهبى للبطولة. وحرص محمود الخطيب، رئيس النادى، على تحفيز اللاعبين بعد العرض الجيد أمام البافارى، وطالبهم باستحضار الروح الجماعية لتحقيق حلم جماهير وعشاق النادى والفوز بالمركز الثالث.

وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمد هانى فى الدفاع وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة فى وسط الملعب. وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا وصلاح محسن أو محمد شريف فى الهجوم. على الجانب الآخر، يدخل بالميراس اللقاء رافعا شعار التحدى أمام بطال إفريقيا لرغبته فى إنهاء مشواره بالمونديال بالحصول على المركز الثالث، ويخوض الفريق مباراة المركز الثالث للمرة الأولى فى تاريخه، ويراهن الجهاز الفنى للفريق، بقيادة أبيل فيريرا، على المهاجم البرازيلى لويس أدريانو، الذى يعتبر من أخطر لاعبى الفريق، نظرًا للقدرات التهديفية الكبيرة للاعب، والذى كان له دور كبير فى تتويج الفريق البرازيلى بلقب بطولة كأس ليبرتادورس على حساب سانتوس، بعدما سجل 5 أهداف فى البطولة. واشترك أدريانو مع بالميراس هذا الموسم فى 21 مباراة فى مسابقة الدورى، أحرز خلالها 10 أهداف وصنع 3 غيرها. بجانب الجناح الأيمن البرازيلى جابريل فيرون، الذى يتميز بالمهارات الكبيرة التى يمتلكها اللاعب وقدرته على إحراز الأهداف وصناعتها لزملائه.