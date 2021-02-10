شكرا لقرائتكم خبر عن 15 فائزًا في مسابقة التوقعات الصحيحه لمباريات الاهلى بمونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مسابقة التوقعات الصحيحة لمباريات الاهلي المصري ممثل مصر في بطولة كاس العالم للاندية

حيث شارك فريق الاهلى في المرحلة الاولى ضد نادى الدحيل القطرى وشارك ٧٠٠ متسابق في التوقعات واسفرت النتجة عن ٥١ توقع صحيح وفاز في القرعة ٥ فائزين

اما عن مشاركة نادى الاهلى في المرحلة الثانية في نصف النهائى لكأس الاندية مع نادى بايرن ميونخ الالمانى وشارك ١٩٠ متسابق ايضا في التوقعات واسفرت النتيجة عن ١٤ توقع صحيح وفاز في القرعة ٥ فائزين

اما عن مشاركة الاهلى في المرحلة الثالثة لتحديد المركز الثالث مع نادى بالميرس البرازيلى فبنتظار التوقعات واجراء القرعة لتحديد ال ٥ الفايزين

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية انه سوف يتم الاعلان عن الخمسة عشر فائز خلال الثلاث مراحل لمشاركة الاهلى في كأس العالم للاندية وسيتم تسليم الجوائز للفائزين برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ووليد فرماوى وكيل المديرية لشئون الرياضة