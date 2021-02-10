شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يدرس الدفع بـ«أوباما» فى الهجوم أمام المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الدفع باللاعب يوسف إبراهيم «أوباما»، فى مركز المهاجم الصريح أمام فريق مولودية الجزائر، فى المباراة المقررة غدا الجمعة، فى إطار منافسات افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويأتى تفكير المدير الفنى للقلعة البيضاء بسبب إجادة يوسف أوباما، خلال المباريات الماضية، بعد رحيل مصطفى محمد للاحتراف فى جالاتا سراى التركى، ورحيل عمر السعيد على سبيل الإعارة لفريق الجونة، بالإضافة لقلة خبرات مروان حمدى، الوافد الجديد للقلعة البيضاء، وأسامة فيصل مهاجم الفريق الشاب.

ويضع باتشيكو، خلال مران اليوم «الخميس»، اللمسات الأخيرة على الخطة والتشكيل الذى سيبدأ به منافسات المعترك الإفريقى، ويعقد المدير الفنى جلسة خاصة على هامش مران اليوم، مع طبيب الفريق، محمد أسامة، للاطمئنان على جاهزية عبد الله جمعة، ظهير أيسر الفريق، الذى يعانى من شد خفيف فى العضلة الخلفية، والذى تسبب فى خوضه جزء من المران خلال اليومين الماضيين، كما يطمئن المدير الفنى على حالة أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الفريق، الذى كان يعانى من إصابة فى الضلوع، للاستقرار على مجموعة اللاعبين الذين سيعتمد عليهم البرتغالى.

من ناحية أخرى، سادت حالة من الارتياح داخل الفريق، بعد صرف المستحقات المتأخرة ومقدمات العقود، الثلاثاء، بعد وصول مستحقات القلعة البيضاء لدى نادى جالاتا سراى التركى، نظير إعارة مصطفى محمد، وهو الأمر الذى عاد بالإيجاب على اللاعبين قبل مباراة المولودية.