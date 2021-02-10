شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بالميراس: مواجهة الأهلي ثاني أكثر الفرق بمونديال الأندية ستكون شرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أبيل فيريرا، مدرب بالميراس، إن مواجهة الأهلي ستكون قوية خاصة وأنه ثاني أكثر فريق شارك في مونديال الاندية ولم يخسر سوى مباراة وحيدة مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأضاف فيريرا، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الغد أمام الأهلي على برونزية مونديال الأندية: «نتعلم من الماضي، هذه ثقافتنا، ثقافتي كبرتغالي، نحن بلد صغير لكن لدينا قوة كبيرة في كرة القدم، ودائما نريد الفوز في البرازيل أيضا، مهما كانت المباراة صعبة وبالرغم من جميع الأعذار التي نبحث عنها، يجب أن نقبل الهزيمة في بعض المباريات، وأن الخصم كان أفضل منا في ذلك اليوم».

وتابع: «قيل لي دائما أنه من الأفضل أن ننهي البطولة في مكان أعلى، لذا سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمركز الثالث، ليس هذا ما كنا نريده لكننا سنلعب من أجل الفوز به، وهذه فرصة لإظهار أسلوب لعبنا وثقافة كرة القدم البرازيلية».

وأوضح فيريرا: «حينما يكون هناك مقعدا شاغرا في النهائي، لا تكون بنفس الهدوء الحالي، لأنك ترغب بشدة في تقديم أفضل ما لديك فنيا ومن الصعب جدا اتخاذ قرارات هادئة، لننا سنواجه الأهلي ثاني أكثر فريق شارك في هذه البطولة، منذ 2020 مع مدربه موسيماني لم يخسر سوى مباراة واحدة ضد بايرن ميونيخ».

وأكمل المدير الفني لبالميراس :«أعتقد أنها ستكون مباراة سيحاول خلالها الفريقان الهجوم والاستحواذ على الكرة، وكل شيء جاهز بالنسبة لنا لنرى عرضا جيدا بمستوى كرة قدم جيد من قبل الفريقين لأن كلاهما يرغب في النجاح».

وكان الأهلي قد خسر لأول مرة مع موسيماني أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 2-0، في حين أن بالميراس خسر بنتيجة 1-0 أمام تيجيريس المكسيكي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس.