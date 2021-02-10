شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يحفز لاعبيه لتحقيق السداسية أمام تيجريس مفاجأة مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يُسدل الستار اليوم، الخميس، على فعاليات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة مثيرة بين بايرن ميونيخ الألمانى وتيجريس أونال المكسيكى، عند الثامنة مساء، فى المباراة النهائية على استاد «المدينة التعليمية».

ويستحوذ بايرن على قدر كبير من الترشيحات، لاسيما أن الفريق يمتلك إمكانيات فنية وبدنية وخططية عالية، كما يقف التاريخ فى صفه قبل المواجهة، كما يمتلك بايرن طموحًا كبيرًا لمعادلة الإنجاز التاريخى الذى ينفرد به برشلونة حتى الآن، وهو جمع الألقاب الستة (الدورى والكأس وكأس السوبر محليًا، ودورى الأبطال الأوروبى، وكأس السوبر الأوروبى، وكأس العالم للأندية) فى آن واحد.

واستهل بايرن مسيرته فى النسخة الحالية من المونديال بالفوز على الأهلى (2/0)، فى مباراة لم تكن هناك شكوك فى تفوق بايرن خلالها، لكن الانتصار على بطل إفريقيا لم يكن سهلًا على الإطلاق.

وأكد مدرب الفريق البافارى، هانز فليك، أن لاعبى خط الوسط، ليون جوريتسكا وخافى مارتينيز، لن يستطيعا السفر إلى قطر لخوض النهائى، بعد غيابهما عن مباراة الأهلى، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وخضوعهما للحجر الصحى.

على الجهة الأخرى، بلغ تيجريس أونال المباراة النهائية بالفوز على بالميراس البرازيلى (0-1) فى المربع الذهبى، ليكتب الفريق المكسيكى التاريخ، حيث أصبح أول بطل لاتحاد كونكاكاف يتأهل لنهائى مونديال الأندية.

وإذا واصل تيجريس مغامرته سيصبح أول فريق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يُتوج باللقب، كما سينهى احتكار القارة الأوروبية للكأس العالمية منذ 2013. وقال كارلوس جونزاليس، مهاجم تيجريس: «ما من فريق مكسيكى آخر بلغ نهائى البطولة، لكننا الآن نريد المزيد... حضرنا إلى هنا لرفع الكأس، والآن اقتربنا من تحقيق هذا الهدف، وأصبحت لدينا الشجاعة والحافز». وبقيادة المدرب ريكاردو فيريتى، الذى يتولى مسؤولية الفريق منذ 2010، تُوج تيجريس بخمسة ألقاب فى الدورى المكسيكى، كما يقضى الأخير أنجح الفترات فى مسيرته.