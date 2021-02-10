شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوي يشارك في كأس الاتحاد الأوروبي لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد كريم هنداوي، نجم منتخب مصر لكرة اليد، للمشاركة في أولى مبارياته مع فريقه المقدوني يورو فارم بيليستر.

ويواجه الفريق المقدوني نظيره تالابانيا المجري، ضمن منافسات كأس الاتحاد الأوروبي لكرة اليد، وتقام المباراة اليوم الأربعاء، في تمام السادسة والنصف، وتذاع على قناة أون تايم سبورت 1.

ويذكر أن كريم هنداوي هو أحد أبطال منتخب مصر، وقد انضم لصفوف النادي المقدوني عقب مشاركته مونديال اليد رفقة منتخب الفراعنة.