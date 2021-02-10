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كريم هنداوي يشارك في كأس الاتحاد الأوروبي لليد

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هبة الله محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد كريم هنداوي، نجم منتخب مصر لكرة اليد، للمشاركة في أولى مبارياته مع فريقه المقدوني يورو فارم بيليستر.

ويواجه الفريق المقدوني نظيره تالابانيا المجري، ضمن منافسات كأس الاتحاد الأوروبي لكرة اليد، وتقام المباراة اليوم الأربعاء، في تمام السادسة والنصف، وتذاع على قناة أون تايم سبورت 1.

ويذكر أن كريم هنداوي هو أحد أبطال منتخب مصر، وقد انضم لصفوف النادي المقدوني عقب مشاركته مونديال اليد رفقة منتخب الفراعنة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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