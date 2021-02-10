شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغرم كهربا والشحات 600 ألف جنيه .. وموسيمانى: قادرون على حصد البرونزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه قادر على تخطى بالميراس، وحصد الميدالية البرونزية.

وقال المدير الفنى للأهلى، فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، الذى أقيم الأربعاء، إن الفريق يحتاج إلى جميع لاعبيه فى مواجهة بالميراس، وسيدخل المباراة وهو فى قمة التركيز، من أجل التتويج بالميدالية البرونزية.

وأضاف: نثق بشدة فى جميع اللاعبين، وغياب حسين الشحات ومحمود كهربا بات أمرا واقعا ونتعامل معه بتجهيز البدائل، مشيرا إلى أن ما حدث من قبل كهربا والشحات لم يكن مخططا له، ولكنه حدث بشكل عفوى.

وقال موسيمانى إن المباراة ستكون بين بطل إفريقيا وبطل أمريكا الجنوبية، والجميع هنا فى المحفل العالمى أبطال، ومن ثم سيكون أمام كل فريق هدف واحد وهو الفوز. وأوضح أنه من الطبيعى أن نحزن للخسارة أمام بايرن ميونيخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، لكن الثقة كبيرة فى لاعبى الأهلى للتتويج بالميدالية البرونزية.

من ناحية أخرى، قررت إدارة النادى الأهلى توقيع غرامة مغلظة على الثنائى محمود كهربا وحسين الشحات، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال مونديال الأندية بقطر. ووفقا للمعلومات الواردة من معسكر الفريق بالدوحة، فإن محمود الخطيب، رئيس الأهلى، ورئيس البعثة فى قطر، قرر تغريم كل لاعب 300 ألف جنيه، بسبب عدم التزامها بالتعليمات. وسادت حالة من الاستياء الشديد لدى مسؤولى الأهلى من عدم التزام الثنائى بالإجراءات الاحترازية ومصافحة محمد أبو تريكة، نجم الأهلى السابق، خلال حضوره لقاء بايرن ميونيخ من المدرجات، ما ترتب عليه استبعادهما من لقاء بالميراس. ويحظر الفيفا، خلال فعاليات مونديال الأندية، تعامل اللاعبين والأجهزة الفنية مع أى عنصر خارج الفقاعة الطبية، وهو ما خالفه كهربا والشحات لرغبتهما فى مصافحة أبو تريكة، الذى حرص على مساندة الفريق من المدرجات خلال مواجهة بايرن ميونيخ.