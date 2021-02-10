شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحقق الأهلى ثانى انتصارات العرب على أندية البرازيل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - موعد تاريخى جديد لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، حينما يواجه نظيره بالميراس البرازيلى، مساء الخميس. الأهلى يتطلع لحصد برونزية ثانية فى تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية.

سجل مواجهات الأندية العربية أمام نظيرتها البرازيلية بكأس العالم للأندية ليس مبشراً بشكل كبير، فمن بين 6 مواجهات جمعت الطرفين تحقق الانتصار فى مرة وحيدة فقط، إلا أن جماهير الأهلى تُعول آمالاً كبيرةً على فريقها فى تحقيق الفوز على حساب بالميراس.

البداية كانت فى النسخة الأولى عام 2000، حين واجه فريق كوريثايانز البرازيلى كلا من النصر السعودى والرجاء المغربى وتمكن من الانتصار على الثنائى العربى بنتيجة واحدة هى 1/0.

فى 2005 خسر اتحاد جدة السعودى أمام ساوبالو البرازيلى بنتيجة 3/2 فى لقاء نصف النهائى، وخسر الأهلى أمام إنترناسيونال بنتيجة هدفين لهدف فى نصف نهائى نسخة 2006، قبل أن يكرر خسارته أمام فريق برازيلى آخر هو كوريثايانز بنتيجة 1/0 فى نصف نهائى نسخة 2012، وخسر الهلال السعودى أمام فريق فلامنجو فى نصف نهائى النسخة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف بعدما كان الفريق العربى متقدماً فى النتيجة. الانتصار الوحيد للعرب أمام أندية البرازيل تحقق بأقدام مغربية بواسطة فريق الرجاء البيضاوى على ملعبه ووسط جماهيره فى النسخة التى احتضنها عام 2013، وذلك على حساب فريق أتلتيكو مينيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى نصف نهائى المسابقة، وهو الانتصار الذى يمنى الأهلى النفس بتكراره فى مواجهة الليلة والعودة إلى مصر بميدالية برونزية ثانية فى تاريخ مشاركاته العالمية.