شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية جديدة من مجلس الزمالك «المنحل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم المستشار محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك ووكيل المهندس هاني زادرة عضو مجلس ادارة نادي بدعوة قضائية جديدة امام القضاء الإداري للطعن علي قرار استبعاد ووقف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور.

وحصلت المصري اليوم علي نص المذكرة وعريضة الدعوي التى طالب فيها العسال بتحديد جلسة في اقرب وقت ممكن أمام دائرة فحص الطعون وقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة إلغاء الحكم المطعون عليه في الشق العاجل والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 وما ترتب عليه من اثار .

وعلمت المصر اليوم ان الإدارية العليا قد تحدد جلسة الأول من مارس للبت في طعن عودة مجلس مرتضي منصور لرئاسة النادي من جديد.