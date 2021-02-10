شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يكرم بيج رامي بعد الفوز بـ«مستر أوليمبيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اليوم الأربعاء في مكتبه النجم العالمي بيج رامي لتكريمه، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه بالتتويج بلقب مستر أوليمبيا 2020، بعدما زار رامي مسقط رأسه قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم أمس الثلاثاء، في أول ظهور له بعد الفوز باللقب العالمي الأهم في رياضات كمال الأجسام للمحترفين.

وهنأ محافظ كفر الشيخ بيج رامي علي اللقب الغالي، وأكد أن المحافظة ستكرم البطل المصري بطريقة خاصة من خلال إطلاق اسمه على إحدي المدارس او مراكز الشباب الرياضية.

واشاد محافظ كفر الشيخ بأخلاقيات بيج رامي، وأكد أنه نموذج للشاب الرياضي الذي لابد أن يحتذي به الشباب لما يتمتع به من عزيمة ومثابرة لتحقيق هذا الإنجاز بخلاف أنه يتمتع بثقافة واسعة ووعي وطني. وكان أهالي قرية السبايعة وعدد من القري المجاورة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ قد استقبلت أمس الثلاثاء النجم المصري بحفاوة شديدة بعد التتويج باللقب ..

ونظم الأهالي احتفالية في خيمة أمام منزل العائلة، وحرصوا على الالتفاف حول رامي السبيعى وتحيته بحفاوة علي الفوز باللقب الغالي، والتقطوا معه العديد من الصور التذكارية.

وأصر الأهالي علي جلوس رامي معهم في الخيمة من الساعة الثانية ظهرا وحتى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، كما طالبه البعض بعمل زيارة سريعة للبحيرة خاصة أن الصيادين من أهالي القرية والقري المجاورة كانوا ينتظرونه علي المراكب وتم استقباله بحفاوة شديدة وأصروا علي صعوده لمراكب الصيد والتقاط الصور معه، وهو ما رحب به بيج رامي بصدر رحب مع مطالبة أفراد أسرته للأهالي بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.