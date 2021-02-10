شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم علي: مواجهة المولوديه صعبة وخبرات لاعبي الزمالك ترجح كفتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض عبد الحليم علي، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، التقليل من مواجهة مولودية وهران في مستهل دوري المجموعات للبطولة الافريقية.

ويلتقي الزمالك، مع المولودية، " الجمعة "، علي ارض ملعب ستاد القاهرة، في افتتاح مباريات دوري المجموعات لدوري رابطة الابطال الافريقي.

وأضاف عبد الحليم، ان المواجهة صعبة، في ظل وجود عناصر متميزة، في الفريق الجزائري، مشدداً علي ان خبرات لاعبي الزمالك، كفيلة بترجيح كفة الفريق، وحصد النقاط الثلاثة.