شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يفرض السرية علي المران الرئيسي للزمالك استعداداً للمولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، فرض سياج من السرية علي المران الرئيسي للزمالك " الخميس "، استعداداً لمواجهة مولودية وهران الجزائري.

ويلتقي الزمالك، مع مولوديه وهران الجزائري، الجمعة، علي ارض ستاد القاهرة، في مستهل مباريات دوري المجموعات للبطولة الافريقية.

وطلب باتشيكو، من احمد زاهر، المدير الإداري للفريق، عدم السماح بتواجد الصحفيين حول الملعب اثناء المران، للحفاظ علي سرية الخطة والتشكيل، الذي ينوي خوض بهم المواجهة.