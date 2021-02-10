شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة لتأمين بعثة الموليديه في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرضت مديرية امن القاهرة، حراسة امنية مشددة علي بعثة فريق مولودية وهران الجزائري، خلال اقامته في القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك.

وأجري نبيل عبد الفتاح، مدير العلاقات العامة بالزمالك، التنسيق مع الجهات الأمنية، لتأمين البعثة خلال تواجدها في القاهرة، حتي مغادرتها الي الجزائر.

وكلفت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عبد الفتاح، بمرافقة بعثة المولودية، لتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم خلال تواجدهم في القاهرة.