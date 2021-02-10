شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى: الدولة تشجع القطاع الخاص للاستثمار فى الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، صباح اليوم ، جولة تفقدية بأحد الأندية الخاصة بالتجمع الخامس، التابع لإحدى الشركات الكبرى لإدارة المنشآت الرياضية ، والذي يضم مجموعة من المنشآت والتجهيزات الرياضية المتطورة .

رافق الوزير خلال جولته بالنادي ، المهندس ماجد شريف العضو المنتدب للشركة ، و المهندس إبراهيم زاهر رئيس النادي ، والمهندس ياسر ادريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة ، والكاتب الصحفي حسن خلف الله ، و محمود زكي وأسر محمد نائبا رئيس النادى والمهندس هشام سيف رئيس قطاع الأنشطة الرياضية، واللواء محمد عيسى مدير النادى.

ويقام النادى علي مساحة ثماني أفدنة ، ويضم مبني إداري ، مكتبة ، جيم ، كروس فيت ، حمامات سباحة ، حضانة ، صالة جودو ، مجموعة من الملاعب الرياضية الخاصة بكرة القدم والاسكواش والتنس ، ووندر بارك.

أثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي المستوى الإنشائي المتميز للنادي، وتنوع الخدمات الرياضية التى يقدمها للأعضاء، وأكد على تشجيع الدولة للقطاع الخاص للاستثمار فى قطاعى الرياضة والشباب.

وأثنى وزير الرياضة على أداء مجلس إدارة النادي ورؤيته في تطوير النادي، والارتقاء به على المستوي الإنشائي والأداء الإداري، لتحقيق رغبات رواده .