شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت لتخطي عقبة «المولودية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت لجنة الكرة بنادي الزمالك مكافأة خاصة للاعبي الفريق الكروي الأول وجهازهم الفني، في حالة تحقيق الفوز علي مولودية وهران.

ويلتقي الزمالك مع مولودية وهران الجزائري، غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولي لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

ويُنتظر أن يزور أعضاء لجنة الكرة الفريق قبل مرانهم الرئيسي، المقرر غدًا الخميس، علي ملعب عبداللطيف أبورجيلة، من أجل تحفيز اللاعبين قبل المواجهة.