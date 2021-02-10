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الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت لتخطي عقبة «المولودية»

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت لجنة الكرة بنادي الزمالك مكافأة خاصة للاعبي الفريق الكروي الأول وجهازهم الفني، في حالة تحقيق الفوز علي مولودية وهران.

ويلتقي الزمالك مع مولودية وهران الجزائري، غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولي لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

ويُنتظر أن يزور أعضاء لجنة الكرة الفريق قبل مرانهم الرئيسي، المقرر غدًا الخميس، علي ملعب عبداللطيف أبورجيلة، من أجل تحفيز اللاعبين قبل المواجهة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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