شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: مولودية الجزائر اختبار حقيقي لـ«باتشيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب رضا عبدالعال، المدير الفني السابق لنادي طنطا، نجم الزمالك السابق، لاعبي «الأبيض» ببذل ما بوسعهم، في مباراة مولودية الجزائر، في افتتاح مباريات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة الجمعة المقبل.

وقال «عبدالعال» إن مواجهة بطل الجزائر تحدٍّ صعب لـ«باتشيكو»، المدير الفني، واللاعبين، وإن عليهم الفوز، وبعدد وافر من الأهداف، لتوجيه رسالة إلى جميع فرق المجموعة بأن «الأبيض» عازم علي المنافسة علي اللقب الإفريقي.