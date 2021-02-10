وزير الشباب والرياضة يشيد بجهود قطاع الرياضة خلال السنوات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، بالجهود الكبيرة التي بذلها قطاع الرياضة في خلال السنوات الماضية، لاعادة تطبيع الحياة وتنشيط الاتحادات والاندية وإقامة الفعاليات المختلفة التي مهدت الطريق لعودة النشاط الرياضي الرسمي.



واشار خلال ترأسه إجتماعاً للعاملين بالقطاع الرياضة، بحضور الوكيل المساعد للقطاع خالد خليفي، إلى أن قطاع الرياضة العمود الذي تستقيم عليه مختلف الانشطة والفعاليات الرياضية (داخليًا وخارجيًا)، والوجه المشرق للكثير من الأعمال، رغم شحة الامكانيات والموارد.

ودعا إلى ضرورة الاهتمام بإقامة المزيد من البطولات والفعاليات، وتهيأت الظروف المناسبة أمام كل الرياضيين في المحافظات اليمنية المختلفة لممارسة الألعاب المختلفة، وجعل عام 21/ 22، عامًا للمزيد من المسابقات والبطولات الرياضية .

من جانبه، استعرض وكيل قطاع الرياضة خالد صالح مجمل الأنشطة والفعاليات الرياضية التي نفذها قطاع الرياضة خلال السنوات الخمس الماضية، فضلًا عن المشاركات الخارجية التي تم فيها رفع أسم اليمن اقليميًا ودوليًا .. موضحاً أنه منذ العام 2016 حتى العام 2020، شارك الشباب اليمني في أكثر 95 بطولة ومسابقة عربية واسيوية ودولية، وحقق فيها شبابنا الكثير من الانجازات، رغم الظروف المحيطة والقاهرة التي تعاني منها البلد منذ انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على الشرعية والدولة.

وأضاف أنه خلال تلك السنوات تم تنفيذ 71 بطولة محلية بمشاركة قطاع كبير من الشباب والرياضيين في تظاهرات شبابية كبيرة، عكست مدى الاهتمام الذي توليه الوزارة وحرصها على اتاحة الفرصة امام الشباب لممارسة الرياضة رغم ظروف الحرب والانقلاب الحوثي .. مشيراً إلى مجمل الخطط والبرامج التي يسعى قطاع الرياضة خلال العام الحالي 2021، والمتضمنة إقامة العديد من البطولات الرياضية المختلفة، وبعض الأنشطة على مستوى المراكز الرياضية والشبابية.