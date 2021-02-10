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نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي إلى بوخارست

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن "أتلتيكو مدريد سيلعب ضد في مباراة الذهاب بدور 16 لدوري أبطال أوروبا في بوخارست نتيجة لقيود السفر في إسبانيا بسبب كوفيد-19، التي تمنع الفريق الانجليزي من دخول البلاد". وتنطلق المباراة في الإستاد الوطني بالعاصمة الرومانية 23 فبراير (شباط) الجاري. وكان من المفترض أن تلعب المباراة في استاد واندا متروبوليتانو لكن إسبانيا تحظر دخول المسافرين القادمين من بريطانيا باستثناء المقيمين أو حاملي جنسية إسبانيا أو أندورا. ومددت السلطات قيود السفر الثلاثاء إلى الثاني من مارس (آذار). وذكر اليويفا في بيان "يمكن أن نؤكد رسمياً أن مباراة الذهاب بدور 16 في دوري الأبطال بين أتلتيكو مدريد وتشيلسي ستقام في الإستاد الوطني في بوخارست". وأضاف "يود "يويفا" أن يعبر عن امتنانه للناديين للدعم والتعاون وكذلك للاتحاد الروماني لكرة القدم للمساعدة والموافقة على إقامة المباراة". ونقلت مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد الثلاثاء من سان سيباستيان إلى تورينو لنفس السبب. كما انتقلت مواجهة خارج ملعبه ضد رازن بال شبورت لايبزيغ يوم 16 فبراير (شباط) إلى بوخارست بسبب قيود السفر في ألمانيا وكذلك مباراة مانشستر سيتي ضد بروسيا مونشنغلادباخ يوم 24 بالشهر ذاته. ونقلت المواجهتان بين أرسنال وبنفيكا في دور 32 بالدوري الأوروبي إلى ملاعب محايدة.  


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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