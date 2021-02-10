كلوب لن يحضر جنازة والدته بسبب قيود السفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب، اليوم الأربعاء، إنه لن يتمكن من حضور جنازة والدته في ألمانيا بسبب قيود السفر وسط جائحة كوفيد-19. وفارقت إليزابيث والدة كلوب الحياة الشهر الماضي. وأبلغ كلوب صحيفة شفارتسفيلدر بوته الألمانية: "كانت تعني كل شيء بالنسبة لي، أم بالمعنى الحقيقي للكلمة وهي الآن في مكان أفضل". وأضاف المدرب الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول: "لم أتمكن من حضور الجنازة بسبب الأوقات الفظيعة الحالية وعندما تسمح الظروف سنقيم مراسم تأبين رائعة". ولم يتمكن ليفربول من دخول ألمانيا لمواجهة رازن بال شبورت في دوري أبطال أوروبا خلال وقت لاحق هذا الشهر بسبب قيود السفر لتنتقل المباراة إلى بودابست في المجر.

