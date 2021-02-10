جوني أوتو يجدد عقده مع الذئاب حتى عام 2025

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

جدد اللاعب الإسباني جوني أوتو عقده مع ولفرهامبتون حتى عام 2025.



وجاء تجديد عقد الظهير الشاب (26 عاماً) مع الفريق الإنجليزي بعد عودته إلى المستطيل الأخضر بعد غياب دام لمدة 6 أشهر بسبب إصابته الخطيرة في الركبة.

وانضم أوتو (26 عاماً) إلى صفوف وولفرهامبتون في عام 2018 على سبيل الإعارة قادماً من أتلتيكو مدريد قبل أن يضمه الفريق بشكل نهائي بعد ظهوره بشكل جيد مع "الذئاب".

وخاض أوتو 88 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.