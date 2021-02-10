شكرا لقرائتكم خبر عن داوود ينهي أزمته ويلتحق بالشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

انتهت أزمة محمد داوود، لاعب منتخب العراق الأول وفريق النفط العراقي، والتي على إثرها هدد باعتزال اللعب نهائياً بانتقاله إلى صفوف الشرطة.

بدأت الأزمة عندما أبدت إدارة نادي الشرطة رغبتها الكبيرة في ضم محمد داوود إلى صفوف فريقه الأول، إلا أن إدارة النفط وقفت بوجه هذه الرغبة، مما جعل محمد داوود يهدد باعتزال اللعب بسبب حاجته للمبلغ المالي الكبير الذي عرضته إدارة الشرطة.

وقال وهاب الطائي رئيس الهيئة الإدارية لنادي الشرطة:«إن داوود انتقل بشكل رسمي إلى الشرطة بعد مفاوضات ماراثونية، حيث اتصل معي رئيس نادي النفط والمشرف على أندية وزارة النفط حسين طالب، وأكد بأنه لا يوجد مانع من انتقال اللاعب محمد داوود إلى الشرطة، حيث سيكمل التفاوض بما يتعلق بالأمور الإدارية والمالية حتى ينتقل اللاعب بشكل رسمي ويوقع على كشوف نادي الشرطة».