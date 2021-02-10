شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم لائحة كأس رئيس الدولة لكرة الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

عقدت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات اجتماعها الرابع برئاسة العميد عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة، ووجهت الشكر لاتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد ومجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسي هلال الحزامي على دعمهما وتعاونهما.

واطلعت اللجنة على تقريرين الأول عن الرعاة والتسويق، والثاني عن تجمعات ومعسكرات المنتخبات الوطنية في الفترة الماضية، وتشكيل المنتخب الأولمبي الذي يعد رديفاً للمنتخب الأول ومستقبل كرة الصالات الإماراتية، إضافة إلى منتخب الشباب، كما استعرض مشاركة منتخب الرجال في دولية خورفكان وإيجابياتها.

ووجه الرئيس بوضع لائحة تفصيلية لنظام بطولة كأس رئيس الدولة وتعميمها على الأندية ومناقشتها معهم قبل قرعة المسابقة في الأسبوع الثاني شهر فبراير الحالي، ثم استعرض حسن الحمادي الأجندة المتفق عليها مع لجنة المنتخبات للموسم المقبل، وتم تشكيل فريق لمراجعة اللوائح الفنية والعقوبات للموسم القادم على أن يتم الانتهاء منها وتعميمها قبل نهاية مارس المقبل

وكانت اللجنة قد اجتمعت بحضور كل من هشام الزرعوني نائب رئيس اللجنة ممثل اتحاد الكرة وشهاب العوضي أمين السر العام والأعضاء حسن الحمادي وعبدالله الشحي وعلي عمر البلوشي وخميس الشامسي وكريم مصطفى مقرر اللجنة.

